Макрон: Захід почав «тріщати» після початку президентства Трампа

Західний світ «тріщить від часу американських виборів» в листопаді 2016 року, але Європа досі потребує США, а світ потребує Європи. Як інформує replyua.net, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французьким ЗМІ напередодні візиту Дональда Трампа в Париж, пише Politico.
«Сполучені Штати висловлюють сумніви щодо багатосторонності, ООН, СОТ, клімату. Світовий порядок часів 1945 року, реорганізовано після падіння Берлінської стіни, зараз знаходиться в кризі. У цьому контексті Європа є абсолютною необхідністю», - зазначив Еммануель Макрон. Чинний президент Франції є жорстким критиком рішення Дональда Трампа вивести США з Паризької кліматичної угоди. Однак він обіцяє докласти всіх зусиль, щоб США продовжували бути частиною Угоди.
«Я зроблю все, щоб переконати міста, штати, американських підприємців слідувати за нами. Американці будуть частиною Паризького кліматичної угоди, хоче цього уряд чи ні», - підкреслив Макрон. Він також підтвердив свої плани щодо реформи єврозони напередодні спільного засідання французького і німецького урядів в Парижі, яке має відбутися в четвер.