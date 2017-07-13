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Случай с турбинами Siemens – подтверждение того, что Германия полностью погрязла в коррупции, – блогер

Случай с турбинами Siemens – подтверждение того, что Германия полностью погрязла в коррупции, – блогер
Турбины компании Siemens могли оказаться в Крыму только благодаря коррупционным схемам, на которых завязаны не только первые лица компании, но и немецкие чиновники из правительства, которые по своим функциональным обязанностям должны следить за законностью заключенных с Россией соглашений. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Павло Правый. По его словам, отсюда следует один интересный факт: Германия настолько погрязла в коррупции, что украинские реалии на этом фоне кажутся хрупкими цветочками.

По мнению блогера, ЕС срочно нужно ставить вопрос о глобальной борьбе с коррупцией в ФРГ и во всех других странах Европы, ведь об истории с Шредером и проектом «Северный поток» известно уже давно. Павло Правый отмечает, что та же компания Siemens не первый раз попадает в скандал с коррупцией. В 2006 году выплыло, что концерн создал «черную кассу» в размере 50 миллионов евро в год для подкупа чиновников из третьих стран. Тогда пострадал один из топ-менеджеров компании. Всего установлено, что с 1999 по 2006 год компанией было выплачено более 420 миллионов евро взяток и никто за это не понес наказание. «Среди стран, с которыми Siemens сотрудничал, используя коррупционные схемы, - Россия. Китай, Италия, Бангладеш, Аргентина, Мексика, Франция, Израиль», – написал Павло Правый.

Он добавляет, что проблема в том, что Германия является ЕС, поэтому она, сама, будучи проеденной корупцией, имеет наглость поучать других и не только учить, но и выделять миллионные гранты украинским «антикоррупционерам», параллельно раздавая взятки в том числе и в Украине. Содержание «антикоррупционеров» - это для того, чтобы отвлечь внимание немецкого общества от катастрофической ситуации с коррупцией в ФРГ: типа смотрите, что твориться в Украине! Отсюда и бурная «антикоррупционная» деятельность наших «грантоедов», которые взывают о коррупционном зле без фактов и доказательств», – резюмировал блогер.
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