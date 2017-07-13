Власти Финляндии одобрили строительство «Северного потока-2»

Лииза Ханкинхеймо, директор энергетического департамента министерства труда и экономики Финляндии, заявила о том, что у властей страны нет никаких претензий к строительству газопровода «Северный поток-2», передает replyua.net со ссылкой на «Известия».
В Министерстве отметили, что строительство газопровода никак не повлияет на газовый рынок Финляндии. Старт строительства газопровода в водах Финляндии, по данным профильного министерства страны, запланирован на март 2018 года — ранее в Газпроме заявляли, что оно начнется на квартал позже. Как сообщил изданию представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG, согласование проекта начнется в августе-сентябре 2017 года, на очереди — одобрение Швеции и Дании. Однако Финляндия до сих пор не получила заявку на прокладку газопровода, а ее нужно подавать не позднее, чем за полгода до начала строительства.
Газопровод «Северный поток-2» должен пройти через несколько европейских государств – Германию, Данию, Швецию, Финляндию и прибалтийские страны. От каждой страны «Газпром» должен получить одобрение на строительство, и нужно отметить, что многие европейские страны выступают против строительства.