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У Німеччині прокоментували постачання до Криму турбін Siemens

У Німеччині прокоментували постачання до Криму турбін Siemens
Офіційний Берлін відстежує події навколо вірогідності постачання турбін німецького концерну Siemens в анексувати Крим в обхід санкцій. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Deutsche Welle. Напередодні, 12 липня, представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька влада розраховує на швидке вирішення цієї ситуації, «Перевіряти, чи підпадають дії підприємства під режим санкцій - завдання кожної компанії. Уряд стежить за розвитком подій навколо доставки турбін з великою увагою», - заявив Зайберт.

Він також зазначив, що на даний момент обговорюються можливі наслідки подібних «абсолютно неприйнятних» дій, проте в першу чергу необхідно з'ясувати деталі події. Разом з тим, німецький уряд вбачає відповідальність самого концерну в ситуації, що склалася.

Раніше агентство Reuters з посиланням відразу на три обізнані джерела повідомляло, що Росія завезла турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим. Поставки були здійснені в обхід санкцій. Німецький концерн в понеділок, 10 липня, підтвердив, що дві газові турбіни всупереч волі концерну були доставлені до Криму. Цей випадок в компанії назвали «чітким порушенням контракту про доставку».
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