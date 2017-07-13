Журналист: ноги у польского радикализма растут с Кремля

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Сначала поляки начали осквернять украинские захоронения на территории Польши, которые долго е время никому не мешали, после этого начали появляться неприятные для Украины ноты со стороны МИД Польши, польские дипломаты захотели, чтобы украинцы взяли во внимание их пожелание и пересмотрели свои исторические ценности, если, с их слов, украинцам еще интересна евроинтеграция и возможность стать частью Европы. Как пишет в своем блоге украинский журналист Юрий Луканов, теперь наконец-то появилась маленькая ниточка, связывающая такую позицию Польши с Кремлем.Как пишет журналист, настораживает тот факт, что заместитель министра обороны Польши Бартош Ковнацки имеет связи с прокремлевскими радикальными «правыми» организациями. Мало того, он в 2012 году ездил в качестве наблюдателя на выборы в Москву и его сопровождал человек по имени Матеуш Пискорский, который является основателем неправительственной организации Европейский центр геополитического анализа.Юрий Луканов отмечает, что заместитель министра с ним связан, а этот человек сейчас арестован и обвиняется в шпионаже на Москву. Об этом сообщило рейтинговое издание The Guardian. «Вопрос: откуда еще могут расти ноги у польского радикализма, который явно не направлен на улучшение добрых отношений с Украиной? Кому выгодно поссорить Польшу и Украину?», – задается вопросом блогер.