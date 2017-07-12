Путин может жестко ответить Лукашенко на предательство России в пользу Украины, – политолог

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Беларусь отказалась поддержать требования РФ отменить или изменить резолюцию по Украине и проголосовала вместе с большинством стран ОБСЕ – 91 голос. Министр иностранных дел Беларуси заявил, что «Беларусь продолжает диалог с Европейским союзом по облегчению визового режима». Комментируя данную новость украинский политолог Алексей Голобуцкий в эфире одного из телеканалов отметил, что Лукашенко действительно потихоньку «выруливает» Беларусь ближе к европейскому берегу.По мнению политолога, у белорусского президента нет ни малейшего желания, чтобы крах Путина утянул его за собой, а кризис российской экономики вследствие санкций и трат на войны зацепил Беларусь больше, чем это неизбежно для связанных экономик. «Это не открытое противостояние Путину – российские вооруженные силы все так же продолжают развертывание в Беларуси, но было позволено пройти достаточно активным протестам, с полноценным освещением в СМИ. И вот этим голосованием в ОБСЕ, переговорами по визам и мигрантам Лукашенко «подстилает соломку» себе на перспективу», – считает Алексей Голобуцкий.Он добавляет, что Лукашенко – цивилизованный партнер европейских стран вполне сможет обратиться за помощью и содействием к ЕС и даже НАТО – в разумных пределах, безусловно, и даже получить прямую или опосредованную защиту от РФ. Нужен всего лишь трезвый просчет вариантов.