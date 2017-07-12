Американский политолог рассказал, какая страна ЕС является наиболее проукраинской

Среди всех стран Европейского союза наиболее верным другом и союзником Украины продолжает оставаться Литва, так как там даже водители такси постоянно интересуются, как обстоит ситуация на Донбассе. Но политика официального Брюсселя по отношению к Киеву определяется французскими и немецкими властями. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», соответствующей точки зрения придерживается Джейсон Смарт, политический эксперт из США.
Он подчеркнул, что в Литве бывает нередко, и рядовые граждане постоянно задают вопросы, касающиеся Украины, в особенности литовцев беспокоит война на Донбассе. «Граждане этой прибалтийской страны в действительности беспокоятся судьбой украинского народа», - подчеркнул политический эксперт.
Кроме того, Джейсон Смарт рассказал о ненавистном отношении друг к другу лидеров Литвы и России Дали Грибаускайте и Владимира Путина, и то, что Кремль напал на Украину, только способствовало усилению такой большой неприязни. Среди других стран Европейского союза, готовых постоянно поддерживать Украину – Эстония и Латвия, добавил американский аналитик.