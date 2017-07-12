ЄСПЛ визначив чи законною є заборона носити паранджу

Дискусії навколо традиційного мусульманського жіночого одягу вже кілька останніх років не стихають на теренах Європи. Європейський суд з прав людини нарешті поставив крапку у цьому питанні, - інформує replyua.net з посиланням на матеріали ВВС.
Так, до Європейського суду з прав людини звернулись три мешканки Бельгії, яких обурила заборона носіння паранджі та іншого мусульманського жіночого одягу, який не дає змоги розгледіти обличчя, у публічних місцях, введене місцевою владою. Позивачки наголошували, що подібна норма утискає їх права – зокрема, вони вимагали дозволу носити так званий нікаб – хустку, яка закриває лице, залишаючи лише щілину навколо очей. Жінки наголошували, що наразі вони постали перед альтернативами: або порушити релігійні закони, але уникнути штрафу чи в’язниці від світських властей, або дотриматись релігійних законів, але не виходити з дому.
Тим не менш, Суду аргументи позивачок не здались переконливими. Зокрема, у рішенні ЄСПЛ вказується, що заборона носіння паранджі та іншого одягу не суперечить нормам демократичного суспільства. Загалом, її можна вважати умовою спільного проживання, спрямованою на захист прав і свобод решти населення. Нагадаємо, минулого року у Франції бурхливі протести викликала заборона купатись на пляжах у буркіні – так званих «мусульманських купальниках».