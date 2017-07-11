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У Siemens заявили, що постачання турбін до Криму здійснювалося без волі компанії

У Siemens заявили, що постачання турбін до Криму здійснювалося без волі компанії
Принаймні дві з чотирьох газотурбінних установок, які німецький концерн Siemens поставив для проекту в Росії, доставили в окупований Крим проти всупереч волі компанії. Як інформує replyua.net з посиланням на Reuters, таку заяву зробили в Siemens.

«Постачання енергетичних технологій в Крим порушує санкції, введені Європейським союзом після анексії регіону Росією в 2014 році», - йдеться в повідомленні. При цьому в концерні відзначають, що замовником турбін є російська компанія «Технопромекспорт». «Протягом останніх кількох місяців наш клієнт неодноразово запевняв нас, що доставки в Крим не буде. Як наслідок, Siemens ініціює кримінальну справу стосовно відповідальних осіб», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше журналісти інформаційного агентства Reuters повідомили, що Росія завезла до окупованого Крим дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens. Однак прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що газові турбіни, які збираються встановити на теплоелектростанцію в Криму, зробив не Siemens, а російські компанії.
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