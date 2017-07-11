Переговоры по Brexit: в Европарламенте угрожают наложить вето

В Европейском парламенте заявили об угрозе ветирования переговорного процесса с официальным Лондоном относительно Brexit, если власти Великобритании не согласятся предложить альтернативные условия для граждан Европейского союза, проживающих в Британии. Как передает replyua.net со ссылкой на ВВС, соответствующее заявление присутствует в тексте письма координационной группы Европарламента, адресованному Мишелю Бранье, возглавляющему переговорную группу Евросоюза по Brexit.
«Согласно поступившему предложению британских властей, у граждан стран Европейского союза не будет никаких подтверждений того, что высший законодательный орган Великобритании не внесет изменений в будущем в миграционную политику», - подчеркивается в тексте письма.
Европейских депутатов не устраивает предложение, которое Лондон представил в последних числах прошлого месяца. Напомним, в нем власти Британии намерены предусмотреть статус «поселенцев» для граждан стран Европейского союза после того, как Великобритания официально покинет ЕС. Европарламент призывает Лондон предоставить для граждан Евросоюза оставить все права, которыми они пользуются в настоящее время.