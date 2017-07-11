Столтенберг: НАТО проследит за военными учениями России и Беларуси

Йенс Столтенберг, генсек Североатлантического альянса, заявил о том, что НАТО будет пристально наблюдать за военными учениями Беларуси и России, которые пройдут в сентябре этого года.
Как передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, об этом генсек рассказал во время своего визита в Украину. По словам Столтенберга, НАТО проследит, чтобы эти учения проходили в соответствии с международными стандартами. «Мы будем наблюдать за этими учениями. Все страны имеют право тренировать свои Вооруженные силы, но для нас важно, чтобы это происходило прогнозируемо и в соответствии с международными обязательствами, в частности, с подписанными в Вене документами. Это договоренности, по которым Россия согласилась на прозрачное наблюдение за масштабными военными учениями», отметил генсек.
По его словам, НАТО продолжает призывать РФ к уважению Венского соглашения, а также делать все возможное, чтобы были соблюдены прозрачность и предсказуемость учений в сентябре. Столтенберг добавил, что в настоящий момент альянс не видит военных угроз со стороны стран-членов НАТО.