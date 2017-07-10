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Європарламент пригрозив Великобританії

Європарламент пригрозив Великобританії
У Європейському парламенті вимагають, аби Великобританія переглянула раніше озвучену позицію щодо прав громадян ЄС на території Сполученого Королівства після Brexit, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Лист з відповідними вимогами на ім'я представника Євросоюзу щодо брекзиту Мішеля Барньє було оприлюднено в понеділок, 10 липня. В ньому повідомляється, що Європейський парламент може скористатись правом вето для продовження подальших переговорів між сторонами щодо виходу Сполученого Королівства з ЄС. Крім того, очільник Європарламенту Антоніо Таяні звернувся до представників офіційного Лондона зі застереженням щодо використання права вето в разі, якщо британська сторона не піде на поступки.

Варто нагадати, в червні керівниця уряду Великобританії Тереза Мей заявила, що офіційний Лондон готовий надати 3,2 млн громадянам країн-членів Євросоюзу, які на законних підставах перебувають на території Сполученого Королівства, права британських підданих після брекзиту. Однак у Брюсселі негативно сприйняли таку звістку, наполягаючи на розширенні прав громадян ЄС, аргументуючи тим, що в будь-який момент офіційний Лондон може внести зміни в міграційне законодавство, що загрожує невідомими наслідками для громадян країн Євросоюзу. які мешкають на території Великобританії.
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