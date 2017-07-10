Перевірки напередодні саміту G20: поліція затримала на кордоні Німеччини 673 злочинця

Співробітники німецьких правоохоронних органів затримали 673 розшукуваних злочинця під час проведення тимчасового прикордонного контролю на кордоні країни, введеного у зв'язку із самітом G20. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Hase Post. Відзначається, що додаткові заходи безпеки було введено 12 червня з метою перешкоджання можливого проникнення злочинців до Німеччини на момент проведення там саміту.
Нагадаємо, що у німецькому Гамбурзі в результаті зіткнень з учасниками протесту проти саміту G20 з поліцією за останніми даними постраждали 76 поліцейських. Про це повідомляє DW. Інформація про кількість постраждалих серед демонстрантів не надходила. Як передає видання, напередодні саміту G20, ввечері в четвер, 6 липня, в Гамбурзі відбулася низка акцій протесту. Демонстрації місцями переростали в зіткнення з поліцією, ініційовані хуліганськими радикалами.
Так, майже відразу після початку акції протесту «Ласкаво просимо до пекла» спалахнули заворушення. Аби втихомирити натовп правоохоронці, у відповідь на димові шашки і скляні пляшки від демонстрантів, використовували водомети і перцевий газ. Нападники - ліві радикали і антиглобалісти - приєднувалися до санкціонованих акцій, групувалися і атакували поліцейських. Судячи з наявної інформації, в зіткненнях брали участь так звані активісти «чорного блоку» - агресивні і добре організовані радикали, що приховують обличчя під пов'язками і Балаклави, одягнені в темний одяг спортивного стилю.