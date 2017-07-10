В центральной части Лондона опять пожар

Сегодня, 10 июля, в центральной части лондонского рынка Camden Market, вспыхнул сильный пожар. Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на странице представительства службы пожарной охраны Лондона в микроблоге Twitter. При этом, отмечается что пламя огня охватило первые три этажа и крышу здания. На место инцидента уже прибыли более семи десятков сотрудников пожарной службы и десяток единиц техники.
Власти города сообщили, что территория рынка, которая среди туристов является особенно популярной, оцеплена. Что стало причиной пожара пока неизвестно. Также не поступило сведений о возможных жертвах.
Стоит напомнить, что 14 июня текущего года сильный пожар произошел в западной части Лондона. Тогда все 24 этажа жилого дома Grenfell Tower оказались охваченными огнем. Сотрудники правоохранительных органов сообщили о двенадцати погибших и более семи десятках раненых. В свою очередь, сотрудники медицинских учреждений заявили, что в больницах пребывало 74 пострадавших людей. Масштабная спасательная операция проводилась в районе Лондона Северный Кенснгтон с участием двухсот спасателей и четырех десятков пожарных автомобилей.