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У Стамбулі відбулася багатотисячна акція протесту проти президента Епрдогана

У Стамбулі відбулася багатотисячна акція протесту проти президента Епрдогана
В неділю, 9 липня, сотні тисяч громадян Туреччини вийшли на акцію протесту в Стамбулі проти політики нинішнього президента Реджепа Таїпа Ердогана, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що цей протест став частиною 25-денного «Маршу за справедливість», що був організований представником опозиційних сил Туреччини та лідером Республіканської народної партії Кемалем Киличдароглу.

Активісти, які вийшли на вулиці турецької столиці, вимагають, аби влада скасувала запроваджений після спроби державного перевороту влітку минулого року державний стан, а також припинила переслідувати політичних опонентів нинішнього президента Ердогана. Крім того, опозиційні сили виступають різко проти конституційної реформи, яка передбачає розширення президентських повноважень. Киличдароглу під час мітингу наголосив, що владні повноваження необхідно повернути парламенту. Протестуючі заявили, що вони і надалі будуть збиратися на подібні акції до тих пір, поки всі перераховані умови не виконають.
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