Макрон обещает неприятности Польше, если ее политики продолжат пренебрегать европейскими ценностями

Усиление Польши ставит перед Украиной новые политические вызовы. Польша пока все это время показывала себя надежным партнером и союзником Украины и не подводила Украину ни в одном вопросе и ни в одном голосовании, касающемся интересов Киева. Однако, в последнее время власти соседней Польши начали менять свой курс внутри ЕС, пренебрегая европейскими ценностями и отдавая предпочтение сотрудничеству с США. Также последовали не совсем адекватные предупреждения со стороны польских дипломатов и Украине о том, что без пересмотра исторических ценностей украинцам нечего делать в ЕС.
Тем не менее официальный Киев укрепил свои позиции с двумя другими главными игроками ЕС – Францией и Германией. Что касается Франции, то там энергичный Макрон стремится перехватить лидерство в Европе и выступает против Польши и Венгрии, которых теперь станет поддерживать США и Великобритания. По мнению израильского политического эксперта Соломона Манна, попытки Макрона наказать строптивую Польшу не пройдут даром и вызовут внутреннюю конфронтацию в ЕС.
Макрон уже успел заявить, что его праворадикальную конкурентку Ле Пен поддерживает Ярослав Качиньский, лидер «Права и Справедливости», поставив его в один ряд с Путиным и премьером Венгрии Орбаном, которые, подчеркнул лидер французов, нарушают европейские ценности.