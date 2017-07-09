В беспорядках в Гамбурге участвовали не меньше 12 тысяч человек

Саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге сопровождался массовыми беспорядками, которые продолжаются и в воскресенье, 9 июля. Как информирует replyua.net со ссылкой на The Guardian, накануне, 8 июля, на центральной площади немецкого Гамбурга собрались около 12 тысяч протестующих, которые требовали прекратить проведение саммита «Большой двадцатки».
Протест происходил, в основном, мирным путем, однако полиция ожидает повторения насилия, как это было в пятницу. «Я поражен насилием, многим пришлось терпеть, когда их автомобили и собственность были уничтожены, или видеть жестокость по отношению к полицейским», заявил Олаф Шольц, мэр Гамбурга. Беспорядки в городе также прокомментировала Ангела Меркель, немецкий канцлер.
На итоговой пресс-конференции в Гамбурге она заявила, что возмущена такими акциями протеста, и те, кто вышел на улицы и устроили беспорядки, точно не могут причислить себя к демократическому обществу. Меркель поблагодарила сотрудников полиции за то, что они успешно подавляли протесты.