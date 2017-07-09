Меркель прокоментувала подальшу долю «нормандського формату»

Канцлер Німеччина Ангела Меркель на заключній розмові з представниками преси під час саміту країн Великої двадцятки заявила, що робота в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на українському Донбасі продовжиться і надалі, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Німецький канцлер анонсувала, що найближчим часом відбудеться телефонна розмова лідерів країн нормандської четвірки. При цьому Меркель зауважила, що нині спостерігається напрочуд повільний прогрес в реалізації Мінських угод та врегулюванні ситуації на території Донбасу. Крім того, Ангела Меркель прокоментувала спільну зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та главою РФ Володимиром Путіним, що також відбулась в рамках саміту G20. Вона наголосила, що на цій зустрічі не були присутні представники України, зокрема, президент Петро Порошенко, а тому ця бесіда була процедурною, аби новообраний глава Франції швидше увійшов у курс справ.
Варто нагадати, раніше Еммануель Макрон повідомив, що за результатами зустрічі з Меркель та Путіним, сторони домовилися в найближчі тижні провести зустріч лідерів нормандської четвірки.