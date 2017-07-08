Президент Франції анонсував нове зібрання світових лідерів

Новообраний французький президент Еммануель Макрон повідомив про підготовку саміту, на якому світові лідері зберуться для обговорення кліматичних проблем, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Заплановано, що саміт відбудеться 12 грудня цього року в Парижі. На ньому представники різних країн обговорять подальший прогрес у реалізації норм Паризької кліматичної угоди, яку було узгоджено в 2015 році. Зокрема, як відмітив Макрон, на анонсованій зустрічі необхідно обговорять фінансові аспекти втілення Паризької угоди. Президент Франції очікує що до цього проекту приєднаються, як приватні, так і державні кошти, які підуть на реалізацію проектів, що передбачені кліматичною угодою.
Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що американська сторона виходить з цієї угоди, яку було підписано ще за адміністрації президента Обами. Трамп вважає, що вона є не вигідною і шкодить американській економіці. Таке рішення глави США неодноразово піддавалася критиці зі сторони лідерів країн Європейського Союзу. Крім того, у Брюсселі наголошували, що процес виходу з угоди може затягтись на декілька років.