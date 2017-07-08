У Польщі хочуть відгородитись парканом від України

Польща має наміри зайнятися будівництвом огорожі на кордоні з Україною та Білоруссю, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Такі наміри Варшави обумовлені прагненнями захистись від африканської чуми свиней. Передбачається, що загальна довжина паркану складе 729 кілометрів. Про наміри відгородитися від України та Білорусі заявила заступниця міністра сільського господарства Єва Лех. Це ж питання нині розглядає польська Рада міністрів, отримавши відповідні рекомендації від економічного комітету. За попередніми даними, приблизна вартість цього проекту становить 100 мільйонів злотих (27 мільйонів доларів).
Варто нагадати, раніше українська Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів прогнозувала, що в 2017 році українським господарствам загрожує 200 спалахів африканської чуми свиней. При цьому лише на початку поточного року на території України було виявлено близько 50 випадків зараження африканською чумою свиней. Це, зокрема, стосується Тернопільщини, Донеччини, Київщини, Херсонщини, Дніпропетровщини та Івано-Франківщини.