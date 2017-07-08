В ЕС опять заговорили о своем русскоязычном телеканале, который бы помог бороться с российской пропагандой

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После начала агрессии России в отношении Украины в Европе начали говорить об идее создания европейского русскоязычного телеканала, который бы помог бороться с российской пропагандой. Однако такого телеканала до сих пор не создано. Обсуждается создание такого канала и сегодня.Как пишет на своей странице в соцсети Facebook известный украинский политолог Евгений Магда, очень плохо, что европейцы никак не могут раскачаться и осознать, что российская пропаганда – это не только угроза Украине, это угроза прежде все Европе.«Очевидно, было бы очень полезно иметь независимый русскоязычный телеканал, чтобы русскоязычные граждане могли получать правдивую информацию о том, что происходит. Ведь в Европе практически нет объективных русскоязычных телеканалов», – написал Магда. Он добавляет, что при нынешних обстоятельствах информационной войны следовало бы иметь независимый русскоязычный канал, как минимум два года тому назад. «Как раз можно процитировать одного известного персонажа «Денег нет, но вы держитесь там», – резюмировал политолог.