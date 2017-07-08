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Київ та Варшаву хочуть посварити – Польща

Київ та Варшаву хочуть посварити – Польща
У польському міністерстві закордонних справ вважають, що звинувачення на адресу Варшави, що та намагається заблокувати євроінтеграційній процеси в Україні є складовою гібридної війни, яку розгорнули проти Польщі, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Таку думку висловив заступник очільникам МЗС Польщі Бартош Ціхоцький. Робота третіх сторін над заходами, які є елементами гібридної війни, на думку представника зовнішньополітичного відомства Польщі, обумовлено тим, що роль країни на міжнародній арені повсякчас зростає. Однак в цій ситуації, як зазначив Ціхоцький, компетентні українські та польські інститут мають надавати адекватну відповідь на подібні керовані ззовні кампанії.

Слід зауважити, раніше очільник МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявляв, що Варшава скористається правом вето при вступі України до Євросоюзу в разі, якщо так і не вдасться вирішити історичні питання і забезпечити відповідні права нацменшинам. В зв’язку з цією заявою, Міністерство закордонних справ України викликало на розмову польського посла Яна Пєкла.
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