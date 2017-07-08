Суд Литви засудив російського шпигуна до 10 років тюрми

Вільнюський окружний суд засудив громадянина Росії Миколу Філіпченка до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві. Про це інформує replyua.net з посиланням на ВВС. Влада Литви стверджує, що Філіпченко був співробітником російських спецслужб. За інформацією департаменту держбезпеки Литви, це перший випадок, коли в країні за звинуваченням у шпигунстві було затримано співробітника ФСБ.
Згідно з матеріалами суду, Філіпченко намагався завербувати службовців департаменту держбезпеки країни, щоб ті встановили пристрої для прослуховування в резиденції і робочому кабінеті президента республіки Далі Грібаускайте. За даними правоохоронних органів Литви, Філіпченко використовував підроблені документи і неодноразово нелегально перетинав кордон країни.
Як заявила суддя Регіна Поцене, росіянин відмовився давати свідчення у справі. Він також не дав відповіді на питання журналістів, коли його під охороною виводили із залу суду. За словами адвоката Філіпченко Галини Кардановської, її підзахисний вину не визнає. Чи збирається захист оскаржити вирок, вона не уточнила. У російському посольстві в Вільнюсі заявили, що «самим безпосереднім чином займаються» справою Філіпченка з моменту його затримання.