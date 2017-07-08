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Орнеллу Мути заставили выплатить штраф за ужин с Путиным

Орнеллу Мути заставили выплатить штраф за ужин с Путиным
Орнелла Мути, одна из самых известных актрис Италии, выплатит штраф за то, что она участвовала в благотворительном ужине, на котором также присутствовал Владимир Путин, президент России.

Как информирует replyua.net со ссылкой на итальянское издание Il Gazzettino, Мути суд приговорил к штрафу в 500 евро, а также к условному сроку в шесть месяцев за то, что некоторое время назад актриса подделала больничный лист, чтобы встретиться с Путиным. Ранее суд уже рассматривал это дело, приговорив Мути к 8-месячному условному сроку и к штрафу в 800 евро, однако актриса обжаловала приговор. Актриса также обязана возместить судебные издержки в размере 3,5 тысяч евро театру в городе Порденоне, который подал против нее иск.

Инцидент произошел еще семь лет назад. Орнелла не появилась в театре и сорвала спектакль со своим участием, заявив о том, что она заболела. Позже выяснилось, что Мути вместо того, чтобы лежать в постели и лечиться, в тот вечер находилась в Санкт-Петербурге на благотворительном ужине. На нем, среди прочих гостей, также присутствовал и российский президент.
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