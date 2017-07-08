Мелания Трамп безуспешно пыталась сорвать встречу Трампа и Путина

Накануне, 7 июля, Мелания Трамп, первая леди Соединенных Штатов, была сильно возмущена тем, что ее супруг общается с Владимиром Путиным намного дольше, чем было отведено по протоколу.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Nation news, Мелания была сильно напугана, и, как уверяет источник, она вместе с представителями прессы долго стояла за дверьми, а в какой момент даже попыталась пробраться в зал, где беседовали Путин и Трамп, чтобы «забрать мужа». Как уверяют СМИ, Мелания призналась, что была напугана – у Дональда были запланированы и другие встречи, на которые он мог опоздать из-за российского президента. Госсекретарь США Рекса Тиллерсон отметил, что осуществить задуманное Меланье не удалось.
Ей пришлось ждать Трампа, как и всем остальным. К слову, Трамп никуда не опоздал, а вот Путин заставил ждать Синдзо Абэ, премьера Японии, у которого была запланирована встреча с президентом России. Напомним, что переговоры президентов США и России продолжались около 2 часов 20 минут. На встрече присутствовали Тиллерсон и Лавров, а также два переводчика.