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У Литві ув’язнили на 10 років російського шпигуна

У Литві ув’язнили на 10 років російського шпигуна
Окружний суд Вільнюса виніс рішення про арешт громадянина Російської Федерації Миколи Філіпченка на 10 років, звинувачуючи його у шпигунстві, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Литовська влада заявила, що засуджений росіянин є чинним співробітником спецслужб Росії. Як повідомили у департаменті державної безпеки Литви, подібний випадок є першим, коли на території країни було затримано та засуджено за звинуваченням у шпигунстві співробітника Федеральної служби безпеки Росії. За даними слідства, Філіпченко, перебуваючи в Литві, намагався завербувати співробітників литовського департаменту державної безпеки. Він хотів, аби ті встановили спеціальну техніку для прослуховуваннях в резиденції та кабінеті чинного президента Литви Далі Грібаускайте. Правоохоронці зазначають, що при цьому росіянин користувався підробленими документами і неодноразово незаконно перетинав литовський кордон.

Слід відмітити, що сам Філіпченко свою не визнає, відмовляється спілкуватися з журналістами та давати свідчення в суді. Також зауважимо, що представники Москви наразі не прокоментували цю ситуацію.
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