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У Гамбурзі учасники протесту не випустили з готелю Меланію Трамп

У Гамбурзі учасники протесту не випустили з готелю Меланію Трамп
Перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп не змогла взяти участь у зустрічі подружжя лідерів Великої двадцятки через те, що учасники протесту заблокували виїзд з готелю в Гамбурзі, повідомляє replyua.net з посиланням на Independent.

Прес-секретар делегації США розповів про те, що їм не вдалося домовитися про те, щоб місіс Трамп покинула готель, де вона знаходиться. Дружин американського президента висловила співчуття постраждалим в протестах і висловила надію, що люди знаходяться в безпеці.

Раніше журналісти Buzzfeed повідомили, що співробітники Білого Дому не змогли забронювати готель в Гамбурзі, де проходить саміт країн «Великої двадцятки», оскільки занадто пізно про це схаменулися. Портал відзначає, що про захід було оголошено в лютому 2016 року. Тоді організатори саміту підрахували, що для його учасників і їх персоналу потрібно близько 9000 готельних номерів. Представники адміністрації Трампа хотіли поселити його в готелі «Four Seasons», але він виявився зайнятий. «Насправді, кожен розкішний готель в Гамбурзі був замовлений до того моменту, коли американці подзвонили», - зазначають журналісти.
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