Сирія та Україна: стали відомі теми переговорів Меркель з Трампом

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп під час зустрічі напередодні саміту G20 в Гамбурзі обговорили питання, пов'язані з Північною Кореєю, Близьким Сходом, конфліктом на схожі України, а також проблематикою «Великої двадцятки». Про це повідомив прес-секретар канцлера Штеффен Зайберт, інформує replyua.net. «Головними темами стали ситуація в Північній Кореї, а також Сирія і Україна», - наголошується в повідомленні. Як повідомляє Голос Америки, двоє лідерів зустрілися в готелі, коротко привітали один одного в присутності журналістів, після чого пішли на закриті переговори.
В ході спільної прес-конференції Трамп зазначив, що у них з Меркель є щось спільне, очевидно, маючи на увазі свої непідтверджені заяви про те, що екс-президент Барак Обама прослуховував його під час передвиборної кампанії. Канцлер свого часу була глибоко обурена, виявивши, що США при адміністрації Обами прослуховували її телефонні розмови.
Проте Меркель не посміхнувся у відповідь на спробу Трампа пожартувати на тему прослуховування. Раніше Меркель висловила невдоволення рішенням Трампа вийти з підписаної в 2015 році Паризької кліматичної угоди і заявила, що рішення Трампа «викликає великий жаль».