Романенко: короткі висновки про візит Трампа до Польщі

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Український політолог Юрій Романенко підбив короткі підсумки перебування голови Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з візитом у Польщі, - за інформацією replyua.net, відповідний допис розміщено на сторінці експерта в соціальній мережі.Так, Романенко вважає, що відвідини Польщі Трампом нічого принципово не міняють у світовій політиці. Загалом, американський президент виміняв контракти (яких від нього вимагають його виборці) на гарантії безпеки (які Сполучені Штати і так дали у рамках договору про Північноатлантичний Альянс). Де зараз находяться елементи ПРО? У Польщі та Румунії. Кого підтримували у війні з Югославією? Хорватів та боснійців. Тому загалом, ми можемо бачити контур старої доброї Антанти, яку будували Лондон і Париж у противагу Берліну та Москві. Зараз Вашингтон зайнятий тим же – стримування Німеччини та придушення Путіна.Смітити грошима американці не будуть – це не у їх звичках. Але мешканці Східної Європи цілком можуть розраховувати на нові газопроводи. Пам’ятаєте, Обама обіцяв, що російський Газпром «вилетить» з Європи? Власне, Трамп лише планомірно втілює у життя курс, взятий попередником, у чому йому допомагають МакМастер, Пенс та Меттіс. Якщо підсумувати, то раніше були контракти та трохи балачок про демократію. Зараз залишились виключно контракти, - наголошує Романенко.