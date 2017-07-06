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Експерт про трибунал по МН-17: хотіли як гірше, а виявилось ще гірше

Експерт про трибунал по МН-17: хотіли як гірше, а виявилось ще гірше
Відомий український політолог Олеся Яхно-Белковська зауважує, що з поведінки Кремля можна складати нові прислів’я та приказки, - за інформацією replyua.net, відповідний допис експерт розмістила на власній сторінці в соціальній мережі.

Так, блогер нагадує, що свого часу Росія заблокувала процедуру створення міжнародного трибуналу,який би розслідував катастрофу МН-17, під егідою ООН. Тоді Росія, як постійний член Радбезу ООН наклала вето на рішення, чим фактично визнала свою причетність до трагедії.

Тим не менш, всі спроби затягти розслідування чи перешкодити йому в результаті зіграли не на користь Кремлю. Вчора уряд Нідерландів ухвалив рішення, відповідно до якого катастрофа МН-17 буде належати до національної юрисдикції. Всі держави-учасники спільної групи з розслідування трагедії (Австралія, Малайзія, Бельгія, Нідерланди та Україна) прийняли з цього приводу спільне рішення. І це говорить про два основних аспекти: по-перше, саме проведення суду за кримінальним законодавством конкретної держави доволі сильно спрощує процедури судочинства порівняно з міжнародним трибуналом. По-друге, судові процеси на національному рівні зазвичай закінчуються швидше. Хотіли як гірше, а вийшло ще гірше, - зауважує політолог.
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