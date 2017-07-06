Експерт про трибунал по МН-17: хотіли як гірше, а виявилось ще гірше

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Відомий український політолог Олеся Яхно-Белковська зауважує, що з поведінки Кремля можна складати нові прислів’я та приказки, - за інформацією replyua.net, відповідний допис експерт розмістила на власній сторінці в соціальній мережі.Так, блогер нагадує, що свого часу Росія заблокувала процедуру створення міжнародного трибуналу,який би розслідував катастрофу МН-17, під егідою ООН. Тоді Росія, як постійний член Радбезу ООН наклала вето на рішення, чим фактично визнала свою причетність до трагедії.Тим не менш, всі спроби затягти розслідування чи перешкодити йому в результаті зіграли не на користь Кремлю. Вчора уряд Нідерландів ухвалив рішення, відповідно до якого катастрофа МН-17 буде належати до національної юрисдикції. Всі держави-учасники спільної групи з розслідування трагедії (Австралія, Малайзія, Бельгія, Нідерланди та Україна) прийняли з цього приводу спільне рішення. І це говорить про два основних аспекти: по-перше, саме проведення суду за кримінальним законодавством конкретної держави доволі сильно спрощує процедури судочинства порівняно з міжнародним трибуналом. По-друге, судові процеси на національному рівні зазвичай закінчуються швидше. Хотіли як гірше, а вийшло ще гірше, - зауважує політолог.