Блогер: туди, де США мають енергетичні інтереси, РФ краще не потикатись

Як інформує replyua.net, політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував умови візиту американського президента Дональда Трампа до Варшави та Гамбурга і зробив певні висновки. Відповідний допис розміщено на сторінці блогера в соціальній мережі.
Так, блогера наголошує, що для Трампа однозначно існує дві Європи – наприклад, зараз він буде проводити зустрічі у непривітній до нього Німеччині, з лідеркою якої – федеральним канцлером Ангелою Меркель – у нього склались доволі напружені стосунки. З іншого боку, щойно американський президент провів зустрічі у привітній Варшаві, де крім того проходив саміт «Трьох морів». На ньому обговорювались, у першу чергу, питання енергопостачання – США і далі активно виступає з ініціативою транспортування до польських терміналів у Балтійському морі зрідженого газу.
Саме тут і проходить лінія розмежування між так званою «Старою Європою» та «молодоєвропейцями». Останні прагнуть за всяку ціну підвищити рівень власної енергетичної незалежності від Кремля, і тому з радістю сприймають всі енергетичні ініціативи Вашингтону. З іншого боку, німецькі фінансові еліти зацікавлені у будівництві трубопроводу «Північний потік-2», який має постачати російський газ до Європи. Власне, просуваючи свої енергетичні інтереси, Білий дім робитиме ставку на ту частину ЄС, яка йому дружня. А історією доведено, що туди, де у Вашингтону є енергетичні інтереси, Москві краще не потикатись, - наголошує блогер.