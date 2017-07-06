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СпецтемаЭксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Блогер: туди, де США мають енергетичні інтереси, РФ краще не потикатись

Блогер: туди, де США мають енергетичні інтереси, РФ краще не потикатись
Як інформує replyua.net, політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував умови візиту американського президента Дональда Трампа до Варшави та Гамбурга і зробив певні висновки. Відповідний допис розміщено на сторінці блогера в соціальній мережі.

Так, блогера наголошує, що для Трампа однозначно існує дві Європи – наприклад, зараз він буде проводити зустрічі у непривітній до нього Німеччині, з лідеркою якої – федеральним канцлером Ангелою Меркель – у нього склались доволі напружені стосунки. З іншого боку, щойно американський президент провів зустрічі у привітній Варшаві, де крім того проходив саміт «Трьох морів». На ньому обговорювались, у першу чергу, питання енергопостачання – США і далі активно виступає з ініціативою транспортування до польських терміналів у Балтійському морі зрідженого газу.

Саме тут і проходить лінія розмежування між так званою «Старою Європою» та «молодоєвропейцями». Останні прагнуть за всяку ціну підвищити рівень власної енергетичної незалежності від Кремля, і тому з радістю сприймають всі енергетичні ініціативи Вашингтону. З іншого боку, німецькі фінансові еліти зацікавлені у будівництві трубопроводу «Північний потік-2», який має постачати російський газ до Європи. Власне, просуваючи свої енергетичні інтереси, Білий дім робитиме ставку на ту частину ЄС, яка йому дружня. А історією доведено, що туди, де у Вашингтону є енергетичні інтереси, Москві краще не потикатись, - наголошує блогер.
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