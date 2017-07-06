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Україна рухається в правильному напрямку – Лондон

Україна рухається в правильному напрямку – Лондон
Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Україна рухається в правильному напрямку, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Таку думку він висловив під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом в Лондоні. Британський урядовець зауважив, що яскравим свідченням цього є стійкість Києва перед агресією Російської Федерації, досягнення українського суспільства за минулі 3 роки та оптимізм щодо майбутнього держави. Джонсон визнав, що багато завдань досі залишаються невирішеними, але Україна обрала правильний курс розвитку. Глава британського МЗС наголосив, що при цьому Лондон залишається пліч-о-пліч з Києвом на шляху до реалізації реформ. Крім того, Борис Джонсон підкреслив, що за останні три роки Україна зробила більше реформ, ніж за попередні 23 роки незалежності.

Керівник українського уряду Володимир Гройсман в свою чергу заявив, що Україну можна вважати краєм можливостей, адже навіть за наявності значних витрат на війну, у 2016 році спостерігалося економічне зростання в державі на рівні 2,3 %. Щоправда прем’єр також визнав, що в Україні і досі залишаються дійсними низка проблем, зокрема корупції, але Гройсман запевнив, що керівництво країни «взялося за викорінення проблеми».
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