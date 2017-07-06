У Гамбурзі напередодні саміту G20 було спалено десять автомобілів Porsche

У німецькому Гамбурзі в ніч на 6 липня на стоянці автосалону згоріло десять автомобілів Porsche. Про це інформує replyua.net з посиланням на Spiegel. Місцева поліція вважає, що машини були підпалені. За словами глави поліції Гамбурга Ральфа Мартіна Майера, підпал автомобілів може бути пов'язаний з проведенням в Гамбурзі саміту «Великої двадцятки», але це ще має бути доведено. Раніше німецькі ЗМІ повідомляли про вісім автомобілів Porsche, які згоріли в Гамбурзі.
Раніше працівники поліції Берліна, які прибули до Гамбурга в якості підкріплення на саміт G20, влаштували на своїй базі дебош з алкоголем і прилюдних сексом, повідомляє журнал Focus. Як наголошується, всі три загони поліції - в цілому 220 осіб - відправлені назад в Берлін.
За словами прес-секретаря поліції Берліна Томаса Нойендорфа, поки що «в повній мірі невідомо, що сталося і скільки поліцейських брали участь в бешкет з надмірною кількістю алкоголю і гучною музикою» в контейнерному селищі в місті Бад-Зегеберг неподалік від Гамбурга, де були розміщені поліцейські. Молоді поліцейські публічно задовольняли природні потреби, стоячи в шерензі, «а двоє навіть зайнялися на публіці сексом, - продовжив прес-секретар. - Одна співробітниця позувала в купальнику з службовою зброєю». Також повідомляється про бійку з поліцейськими з Вупперталя.