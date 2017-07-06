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Напередодні саміту в Гамбурзі з’явилися борди з українськими військовими

Напередодні саміту в Гамбурзі з’явилися борди з українськими військовими
У німецькому Гамбурзі напередодні саміту Великої двадцятки з'явилися борди з портретами українських військових, волонтерів, медиків та інших патріотів, які протистоять російської агресії проти України на Донбасі. Як інформує replyua.net, про це повідомляє Український кризовий медіа-центр.
Напередодні саміту в Гамбурзі з’явилися борди з українськими військовими
Напередодні саміту в Гамбурзі з’явилися борди з українськими військовими
Зазначається, що всі люди об'єднані проектом «Уважно подивіться на їхні обличчя» (Look closely at their faces), який був заснований УКМЦ, Посольством України в Сполучених Штатах Америки і фотографом Романом Ніколаєвим у вересні 2016 року. Детальніше про кожного учасника можна прочитати на сайті проекту.

«Цей проект має дуже важливу мету - нагадати лідерам вільного світу, що Україна в 1994 році отримала гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом, коли віддала третій за величиною в світі ядерний арсенал. А тепер мужньо протистоїть російській агресії і захищає кордони цивілізації », - розповів Геннадій Курочка, співзасновник Українського кризового медіа-центру. Як відомо, вже завтра, 7 липня, в Гамбурзі почне роботу саміт Великої двадцятки, тому акція приурочена до цієї події.
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Напередодні саміту в Гамбурзі з’явилися борди з українськими військовими

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