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В МИД Польши озвучили способ прекращения российской агрессии в Украине

В МИД Польши озвучили способ прекращения российской агрессии в Украине
По словам Пшемыслава Журавского вель Граевского, советника главы внешнеполитического ведомства Польши, антироссийские санкции должны только усиливаться, так как это даст возможность требовать от Кремля прекращения военной агрессии на Донбассе. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Укринформ».

«Расширение санкций является необходимым хотя бы из-за того, что Россия не прекращает дестабилизацию ситуации в восточноевропейском регионе, а также не стоит забывать о недавних кибератаках. Усиление ранее введенных ограничений необходимо еще и для реализации ранее поставленных задач: Россия должна отказаться от агрессивной политики, вернуть ранее оккупированные территории и придерживаться норм международного права», - сказал польский чиновник.

Кроме того, по словам советника главы МИД Польши, в этом случае очень важным является решение американских сенаторов относительно расширения антироссийских санкций, а также перспектива их введения в будущем на те компании, которые не прекращают сотрудничать с Кремлем в рамках проекта «Северный поток – 2». Высокопоставленный чиновник пообещал вынести вопрос о российских санкциях на саммите «Трех морей», который уже сегодня будет проходить в польской столице.
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