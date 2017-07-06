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Нидерланды подготовили России неприятный «сюрприз»

Нидерланды подготовили России неприятный «сюрприз»
Вся Украина прекрасно помнит, как Россия в ООН заблокировала решение возможность создания международного трибунала под эгидой ООН по расследованию сбитого боинга MH-17, что вызвало подозрения уже тогда – как говорится, «на воре и шапка горит», но в итоге стремление затянуть расследование сыграло злую шутку с российской властью. Об этом в своем блоге пишет известная украинская политолог Олеся Яхно-Белковская, передает replyua.net.

Вчера правительство Нидерландов преподнесло России неопрятный сюрприз, заявив, что расследование по сбитому над Донбассом боингу не может быть затянуто, а тем более остановлено, по этому уголовное производство будет осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов. Такое решение поддержали другие страны-участницы Совместной группы по расследованию – Австралия, Малайзия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

По мнению политолога, это значит, что, во-первых, причастных к преступлению будут судить по уголовному законодательству конкретной страны, что упрощает сам процесс. Во-вторых, судебное разбирательство дел на национальном уровне, как правило, занимает меньше времени, чем рассмотрение дел на уровне международного трибунала.
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