Трамп прилетів до Польщі з першим офіційним візитом

Американський президент Дональд Трамп спільно з дружиною Меланією прибув ввечері, 5 липня, на територію Польщі, де у нього запланована низка зустрічей з вищими посадовцями країни, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Передбачається, що в четвер, 6 липня, Дональд Трамп має зустрітись з польським колегою Анджеєм Дудою для розмови один на один. Опісля заплановані переговори американської та польської делегацій. Крім того, Дональд Трамп має долучитись до саміту «країн Трьох морів», що також відбудеться в четвер, 6 липня. На заході будуть присутні лідери країни Балтії, Балкан та Центральної Європи. Польські посадовці раніше повідомляли, що одним із ключових питань в перемовинах між представниками США та Польщі залишається питання безпеки. Зокрема, Варшаву цікавить питання присутності на польських територіях військ Північноатлантичного альянсу та Сполучених Штатів Америки.
Нагадаємо, раніше на території Польщі, Латвії, Литви та Естонії було доправлено групу військових НАТО, які мають захищати східні рубежі Альянсу за наявності відкритої загрози російської агресії.