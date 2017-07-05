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«Газпром» домовився з Угорщиною про продовження «Турецького потоку»

«Газпром» домовився з Угорщиною про продовження «Турецького потоку»
Газопровід «Турецький потік» буде продовжено через Болгарію і Сербію до Угорщини. Як передає replyua.net, відповідну угоду підписали Угорщина і «Газпром», повідомляє угорське агентство MTI, посилаючись на слова міністра зовнішньоекономічних зв'язків і закордонних справ Угорщини Петера Сийярто. Очікується, що Угорщина буде підключена до магістралі до кінця 2019 року.

За словами Сийярто, даний маршрут є більш реалістичним рішенням, ніж через Румунію або Хорватію. Напередодні міністр говорив про плани зв'язати країну з південним газовим коридором і планах обговорити це питання з главою «Газпрому».

Нагадаємо, що міністри енергетики РФ і Туреччини підписали міжурядову угоду по будівництву газопроводу «Турецький потік». Це сталося в октибре 2016 року в Стамбулі, де раніше відбулися переговори президентів обох країн. Свого часу глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що угода передбачатиме будівництво двох ниток трубопроводу по дну Чорного моря. Потужність кожної нитки складе 15,75 мільярда кубометрів газу в рік. Президент РФ Володимир Путін заявив, що за підсумками переговорів сторони домовилися про «механізмі надання знижки» Туреччини на російський газ.
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