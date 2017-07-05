Під час спецоперації в Італії затримано понад сто мафіозі із 24 кланів

На півдні Італії поліція здійснює широкомасштабну операцію проти організованої злочинності, в результаті якої затримано 116 членів мафіозних структур. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на видання La Republica. Члени 24 мафіозних кланів, у тому числі Ндрангети і Коза Ностри, опинилися під арештом.
Метою спецоперації є затримання 116 представників кримінальних угруповань, яких правоохоронці підозрюють у причетності до злочинного об'єднання, факти вимагання, шахрайства, незаконного володіння зброєю та інші правопорушення. Повідомляється, що в операції задіяні понад тисячу правоохоронців, які використовують вертольоти, собак-шукачів і фахівців, що займаються пошуком бункерів і сховищ мафіозі.
У провінції Апулія були затримані 27 осіб. Серед них виявилися мери двох міст - мер Аветрана (провінція Апулія) Антоніо Міна і мер Еркье Джузеппе Маргеріта (провінція Салерно). Крім того, ще 54 людини, яких підозрюють в зв'язках з угрупованням одного з ватажків Коза Ностри Бенедетто Сантапаола, затримані в провінції Катанія. Серед мафіозі, які потрапили в поле зору поліції, є колишні і діючі політики і чиновники.