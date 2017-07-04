«Если Бандера, то никакой Европы» - в Польше разразились скандальным заявлением в адрес Украины

Витольд Ващиковский, глава МИД Польши, заявил о том, что польские власти заблокируют вступление Украины в Евросоюз в том случае, если украинским властям не удастся решить проблемы с правами «меньшинств», особенно это касается тех, кто поклоняется Степану Бандере, как национальному герою. Как сообщает replyua.net, об этом польский министр рассказал в интервью wPolityce.
«Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок прошлых лет, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах», заявил Ващиковский.
По его словам, Европа уже получила опыт, поэтому к Киеву предъявят претензии – все проблемы должны быть урегулированы еще до того, как «Украина встанет у ворот и будет просить членство в ЕС». Ранее с похожим заявлением выступил Ярослав Качиньский, лидер правящей партии Польши. Он отметил, что в Украине культ героев, виновных в геноциде поляков.