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«Если Бандера, то никакой Европы» - в Польше разразились скандальным заявлением в адрес Украины

«Если Бандера, то никакой Европы» - в Польше разразились скандальным заявлением в адрес Украины
Витольд Ващиковский, глава МИД Польши, заявил о том, что польские власти заблокируют вступление Украины в Евросоюз в том случае, если украинским властям не удастся решить проблемы с правами «меньшинств», особенно это касается тех, кто поклоняется Степану Бандере, как национальному герою. Как сообщает replyua.net, об этом польский министр рассказал в интервью wPolityce.

«Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок прошлых лет, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах», заявил Ващиковский.

По его словам, Европа уже получила опыт, поэтому к Киеву предъявят претензии – все проблемы должны быть урегулированы еще до того, как «Украина встанет у ворот и будет просить членство в ЕС». Ранее с похожим заявлением выступил Ярослав Качиньский, лидер правящей партии Польши. Он отметил, что в Украине культ героев, виновных в геноциде поляков.
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