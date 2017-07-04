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Черговий скандал в ЄС: голова Єврокомісії назвав Європарламент «безглуздим»

Черговий скандал в ЄС: голова Єврокомісії назвав Європарламент «безглуздим»
Як інформує replyua.net з посиланням на ВВС, між європейськими інституціями черговий раз розгорівся скандал – члени Європейського парламенту зазнали нищівної критики.

Як виявилось, проблема з явкою депутатів на робоче місце не є суто українськими труднощами. Наприклад, з таким явищем зіткнувся сьогодні, четвертого липня 2017 року, очільник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Саме сьогодні на парламентській сесії мали б бути підбиті підсумки піврічного головування Мальти в ЄС. Тим не менш, депутати на робочих місцях не з'явились.

Юнкер з трибуни зауважив, що це, як мінімум, неповага – перед ним у кріслах сиділо не більше трьох десятків осіб (нагадаємо, у Європейському парламенті сімсот п’ятдесят депутатів). За його словами, це ще раз доводить, що Європейський парламент – «смішний та цілком безглуздий орган». Очільник парламентарів Антоніо Таяні зауважив, що Юнкер не має повноважень контролювати Європарламент, навпаки, це народні обранці контролюють Єврокомісію. Тим не менш, Юнкер не змирився із зауваженням і сказав, що за умови присутності Ангели Меркель чи Емануеля Макрона депутатів було б більше у рази. Відтак, він пообіцяв ніколи не відвідувати подібні зборища.
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