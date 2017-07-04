Макрон хоче на третину скоротити кількість депутатів парламенту Франції

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував провести конституційну реформу, на третину скоротивши чисельність депутатів національного парламенту. Про це інформує replyua.net.
Напередодні, 3 липня, виступаючи перед депутатами Національних зборів і Сенату, Макрон оприлюднив свої стратегічні принципи управління П'ятою республікою. Експерти відзначили, що новообраний президент, який несподівано для багатьох став господарем Єлисейського палацу (за півроку до виборів його шанси на обрання главою держави розцінювалися, як близькі до нуля), з ходу взяв бика за роги, запропонувавши внести зміни до конституції країни. Упевненості йому додала беззастережна перемога на парламентських виборах, що пройшли у Франції менше місяця назад, на яких його політична сила «Вперед, республіка!» Знову ж несподівано для всіх здобула абсолютну більшість в Національній асамблеї - 350 місць з 577.
Напередодні парламентських виборів експерти вважали, що Макрона і його політсилі доведеться блокуватися з кимось в парламенті, щоб мати підтримку законодавців, а це напевно змусило б його частково відмовитися від своїх передвиборних обіцянок. Але склалося так, що «темна конячка» стала фактично одноосібним правителем Франції.