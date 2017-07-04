У своїй передвиборчій програмі Меркель згадала про Україну

Німецькі партії Християнсько-демократичний союз під керівництвом канцлера Ангели Меркель і Християнсько-соціальний союз під керівництвом Хорста Зеегофер представили спільну передвиборчу програму. Документ обсягом в 76 сторінок отримав назву «урядова програма», передає replyua.net.
Сьогодні «територіальна цілісність України опинилася під загрозою через російську агресію», йдеться в розділі, присвяченому Європі і безпеці. Згідно з програмою, «європейці повинні більш послідовно, ніж раніше, брати свою долю у власні руки». Політичні сили заявили про важливість «Європи, яка здатна захищати свої інтереси і брати на себе міжнародну відповідальність, яка, в разі необхідності, також може спільно себе захистити».
«Ми повинні усвідомлювати нашу геостратегічну відповідальність за свободу і мир і допомагати в залагодженні конфліктів поруч з нами. Тому ЄС доклав зусиль у врегулюванні конфлікту Росії з Україною», - йдеться в документі. У передвиборчій програмі партії знову закликали Російську Федерацію до виконання мінських угод.