Секс-скандал став причиною скасування музичного фестивалю у Швеції

У Швеції скасували проведення у наступному році найбільшого музичного фестивалю країни Bravalla через зґвалтування і та багаточисленні повідомлення про сексуальні напади під час фестивалю, передає replyua.net з посиланням на ВВС. Поліція шведського міста Норкопінг зазначила, що отримала 11 повідомлень про сексуальні домагання в цьому році. За словами правоохоронців, на жінку, яку зґвалтували, напали в п'ятницю вночі під час виступу шведської групи Håkan Hellström.
Організатори оприлюднили заяву про те, що в наступному році фестиваль проводитися не буде. Заява про сексуальне насильство, а також п'ять повідомлень про зґвалтування надійшло в поліцію після торішнього фестивалю.
Німецька компанія-організатор фестивалю Bravalla - FKP Scorpio - заявила, що їй соромно за неадекватну поведінку деяких чоловіків і компанія не вважає, що безпечно проводити таку подію. «Це не нормально. Ми не можемо допустити такого на нашому фестивалі. Тому ми вирішили не проводити фестиваль Bravalla в 2018 році », - йдеться в повідомленні організаторів.