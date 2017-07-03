Лідери Франції, Німеччини та Росії обговорять українське питання

Новобраний французький президент ЕммануельМакрон спільно з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним планують обговорити Україну в рамках зібрання лідерів країн Великої двадцятки в Гамбурзі з 7 по 8 липня, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Лідери трьох країн зберуться за робочим сніданком і обговорять українське питання 8 липня. Таку інформацію оприлюднив представник президента Росії Юрій Ушаков. Варто зауважити, що ця зустріч лідерів не стане єдиною, де планується обговорити питання щодо стабілізації ситуації в Україні. Зокрема, раніше представники Кремля та Білого дому підтвердили журналістам інформацію, що перша зустріч американського президента та його російського колеги відбудеться вже цього тижня під час саміту Великої двадцятки. Попередньо відомо, що глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує підняти під час розмови з Володимиром Путіним українське та сирійське питання.
Крім того, раніше Ангела Меркель заявляла, що країни Європи не мають намірів вдаватися до ізоляції США в рамках саміту G20, хоча лідери і мають розбіжності щодо деяких питань політики, зокрема теми клімату.