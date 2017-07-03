У Великобританії заговорили про «пом’якшення» візового режиму для України

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф переконана, що влада її країни повинна переглянути умови візового режиму з Україною. Про це вона заявив під час круглого столу «Аудит зовнішньої політики: Україна-Великобританія» в понеділок у Києві. «У нас є пом'якшений візовий режим з деякими країнами світу. Я буду переконувати мій уряд застосувати його до України », - сказала Гоф. Посол додала, що їй необхідно узгодити очікування України від візового режиму з Великою Британією, після чого вона зможе обговорювати деталі з британською владою.Разом з тим, глава канадського уряду Джастін Трюдо вважає, що говорити про скасування візового режиму між Україною і Канадою поки що рано. «Ми з нетерпінням чекаємо, щоб в перспективі почати проведення конструктивного діалогу про безвізовий режим з Україною, але поки про це не йдеться», - сказав він.Трюдо визнав, що це питання часто виникає в дискусіях різного рівня між представниками двох країн. Він також зазначив, що Канада намагається інакше підтримувати українське суспільство. «Ми продовжуємо співпрацю над зміцненням інститутів, формуванням громадянського суспільства, реформою судової та правоохоронної систем, а також боротьбою з корупцією. Ми раді співпраці з Україною за цими напрямками », - зробив висновок глава уряду Канади