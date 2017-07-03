Французские правоохранители предотвратили покушение на Макрона

По информации журналистов издания Mirror, французскими полицейскими был расстрелян ультра-правый националист, который активно вел подготовку к убийству президента Франции Эммануэля Макрона в момент его общения со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает replyua.net. Вместе с тем, известно, что злоумышленнику обвинения предъявили еще позавчера, первого июля, но все подробности, касающиеся этого дела, стали известны лишь пару часов назад. 23-летнего гражданина Франции, имя которого предпочитают не называть, разоблачили после его попытки в режиме реального времени завладеть автоматом Калашникова.
«По информации правоохранителей французской столицы, задержанный злоумышленник является представителем праворадикальных групп. Среди его потенциальных жертв был не только Макрон, но и «темнокожие арабы, евреи и гомосексуалисты», - сказано в материале издания.
Также полицейские сообщили, что преступник, который является выходцем пригорода Парижа, намеревался убить главу французского государства 14 июля, когда в стране будет проходить военный парад в честь дня взятия Бастилии.