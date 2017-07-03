У Німеччині внаслідок зіткнення з фурою згорів автобус, 17 осіб зникли безвісті

На автобані поблизу міста Мюнхберг рейсовий автобус зіткнувся з фурою. В результаті ДТП автобус повністю згорів. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на DW. Всього в автобусі перебувало 48 осіб. Згідно з попередніми даними, в результаті події понад 30 осіб постраждали. На питання, чи є загиблі, представник поліції відповів, що цього не можна виключити.
«Мова йде про дуже важку дорожньо-транспортну пригоду», - заявив представник управління поліції в Байройті. Агентства повідомляють, що 17 чоловік з числа пасажирів автобуса вважаються зниклими безвісті. Автобан номер 9 в Баварії повністю перекритий. Задіяні рятувальні вертольоти.
Варто нагадати, що в ніч з 1 на 2 липня в 9 кілометрах від російського міста Заїнськ сталася ДТП за участю вантажного автомобіля «КамАЗ» і пасажирського автобуса «Неоплан». Автобус, який прямував за маршрутом «Самара - Іжевськ», перекинувся на проїзній частині і загорівся. За даними Міністерства охорони здоров'я Татарстану, в аварії загинули 14 людей, в тому числі двоє дітей, ще 15 постраждали. З 15 постраждалих 12 осіб перебувають у стаціонарах лікарень, троє відпущені на амбулаторне лікування. З пасажирів згорілого автобуса не постраждали тільки три людини.