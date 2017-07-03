Європарламент буде контролювати мандат Єврокомісії з «Північного потоку – 2»

Європарламент буде контролювати ситуацію навколо мандата Єврокомісії по газопроводу «Північний потік-2». Як інформує replyua.net, про це заявив депутат Європарламенту Єжи Бузек, виступаючи на конференції «Роль України як стратегічного енергетичного партнера ЄС», яка пройшла в Європейському парламенті в Брюсселі, передає прес-служба НАК «Нафтогаз». Головною темою конференції була роль України у підтримці та просуванні цілей енергетичної безпеки ЄС як альтернативи монополії «Газпрому».
«Ми солідарні в підтримці України. Співпраця робить нас сильнішими. Європарламент буде проводити консультації і стежити за ситуацією навколо мандата Єврокомісії по «Північному потоку - 2», - заявив Бузек. Крім того, за словами Бузека, депутати Європарламенту вимагають пояснення причини неможливості застосування Третього енергетичного пакета до «Північного потоку-2».
«Нам дуже важливо знати причину, чому Третій енергетичний пакет не можна застосувати до третьої частини «Північного потоку – 2». Ми, як депутати Європейського парламенту, хотіли б отримати від Європейської комісії юридичну оцінку цього питання», - сказав він.