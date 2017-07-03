Посол Беларуси рассказал о возможной оккупации Россией

Игорь Петришенко, посол Беларуси в России, заявил о том, что все опасения некоторых стран по поводу того, что после военных учений, которые пройдут осенью, Россия оккупирует Беларусь, являются беспочвенными.
Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, дипломат подчеркнул, что речь идет только о беспочвенном ажиотаже. «Для того, чтобы отрабатывать те или иные задачи, исходя из складывающейся обстановки на западных и внешних границах Союзного государства, мы должны проводить соответствующие тренировки и учения. Поэтому тот ажиотаж, который подогревается, на наш взгляд, абсолютно беспочвенный», отметил Петришенко.
Напомним, что совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2017» пройдут в сентябре, на нескольких полигонах двух государств. В Москве заявляли, что это ответные меры на действия Североатлантического альянса. В учениях примут участие около трех тысяч российских военных, а также десятки единиц различной техники.